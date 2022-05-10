"Погиб в небе". СМИ и волонтеры сообщили о смерти летчика, сумевшего вывести в 2014 году из Крыма украинскую авиацию

"Об этом уроженце Николаева при жизни ходили легенды, его вспоминали как пример преданности стране и воинскому долгу", – написало одесское издание.

Подробности гибели "Думская" не озвучила.

Издание отметило, что Бедзай отличился в 2014 году в ходе оккупации Крыма Россией.

"10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, которое сумело вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Бедзая", – говорится в материале.

Смерть полковника подтвердил в Facebook директор украинского благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Погиб при выполнении боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя. Погиб в небе, которое любил и защищал. Надеюсь, в ближайшее время [президент Украины] Владимир Зеленский присвоит звание Героя Украины уже навсегда полковнику Игорю Владимировичу Бедзаю", – написал он.

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