Россия обстреляла Одессу, в городе горит ТРЦ

"В результате вечернего ракетного удара в Одессе вспыхнул пожар в одном из ТРЦ, сообщил нам спикер Одесской ОВА Сергей Братчук", – говорится в сообщении.

Ракетные обстрелы по Одессе подтвердило Общественному оперативное командование "Юг".

"Идет ракетная атака по Одессе – ОК "Юг", – говорится в сообщении.

Общественное опубликовало в Telegram фото пожара, вспыхнувшего в одном из одесских торговых центров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

9 мая оккупанты с утра несколько раз обстреляли Одессу, в том числе и во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.