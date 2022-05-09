Оккупанты обстреляли Одессу во время визита Шмыгаля и главы Евросовета

"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически ежедневно, как и сегодня – прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", – написал Шмыгаль.
Он сообщил, что посетил с Мишелем дом, в котором 23 апреля в результате обстрелов погибли женщина, ее трехмесячная дочь и мать.
"К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест – разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, пришедшее в эту и еще тысячи украинских семей. Должны остановить Россию и привлечь ее к ответственности. Европейский союз рядом с нами в этой борьбе", – подчеркнул премьер.
О том, что Шмыгаль и Мишель "были вынуждены прервать встречу, чтобы спрятаться, поскольку ракеты снова попали в Одесский регион", сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Евросоюза.
Об обстреле Одессы рассказал в Telegram также глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он отметил, что удар был нанесен с территории аннексированного Крыма.
"Враг нанес ракетный удар с временно оккупированной территории Крыма береговым комплексом "Бастион". Повреждены объекты инфраструктуры одного из районов области. Вот так они отмечают День Победы. Единственное, что победили оккупанты, – это здравый смысл и человечность", – сказал Марченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.
В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.
2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.
7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.