ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Одессу во время визита Шмыгаля и главы Евросовета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль и Мишель были вынуждены прервать встречу, чтобы спрятаться от обстрелов
Шмыгаль и Мишель были вынуждены прервать встречу, чтобы спрятаться от обстрелов
Фото: ЕРА

Российские оккупанты обстреляли Одессу во время совместного визита в город премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом 9 мая сообщил в Telegram украинский премьер.

"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически ежедневно, как и сегодня – прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", – написал Шмыгаль.

Он сообщил, что посетил с Мишелем дом, в котором 23 апреля в результате обстрелов погибли женщина, ее трехмесячная дочь и мать.

"К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест – разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, пришедшее в эту и еще тысячи украинских семей. Должны остановить Россию и привлечь ее к ответственности. Европейский союз рядом с нами в этой борьбе", – подчеркнул премьер.

О том, что Шмыгаль и Мишель "были вынуждены прервать встречу, чтобы спрятаться, поскольку ракеты снова попали в Одесский регион", сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Евросоюза.

Об обстреле Одессы рассказал в Telegram также глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он отметил, что удар был нанесен с территории аннексированного Крыма.

"Враг нанес ракетный удар с временно оккупированной территории Крыма береговым комплексом "Бастион". Повреждены объекты инфраструктуры одного из районов области. Вот так они отмечают День Победы. Единственное, что победили оккупанты, – это здравый смысл и человечность", – сказал Марченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

Теги: Россия, Украина, Одесса, война, Европейский совет, Европейский союз, обстрелы, война России против Украины, ракеты, визит, премьер-министр, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, встреча, российские оккупанты, Максим Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Назад, Россия! Назад". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский призвал российских оккупантов вернуться домой к женам, детям и матерям. Видео
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
  "Наших песен там теперь нет". Пивоваров заявил, что забрал у артистов из РФ права на свои треки
"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
  "Я не знаю, как они будут с этим жить". Покинувшая Россию певица Монеточка высказалась о коллегах, поддерживающих войну в Украине
"Я приняла одно из самых сложных решений". Ефросинина рассказала, почему решила покинуть Украину вместе с детьми и собакой
"Я приняла одно из самых сложных решений". Ефросинина рассказала, почему решила покинуть Украину вместе с детьми и собакой
  Участники "Евровидения 2022" из Польши и Украины спели Stefania. Видео
  Участники "Евровидения 2022" из Польши и Украины спели Stefania. Видео
Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию
Поддерживающим и замалчивающим нападение РФ на Украину Петросяну, Винокуру и Киркорову бессрочно запрещен въезд в Латвию
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита в посте о 9 мая и Львове умолчала о военной агрессии РФ
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"После 100 дней интенсивной терапии наша девочка наконец-то дома". Чопра впервые показала дочь, рожденную суррогатной матерью
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Эта проклятая война открыла в нас скрытые резервы". Дурнев заявил о важности единения украинцев
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Есть много людей, которым не хватает той материнской любви, которую мне посчастливилось получить". Чмерковский показал свою маму-одесситку
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Люблю эти фотографии, на них счастье". Мозговая показала редкие снимки с покойным отцом
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Это цинично". У спасенной в Бородянке кошки появилась страница в Instagram, новое имя и объявились прежние хозяева, которые хотят ее вернуть
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
"Мам, а я точно от нашего папы?" Узелков рассказал о своей матери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (122871)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (55667)
3
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (36114)
4
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (23672)
5
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (20131)
6
"Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным (17972)
7
Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео (16854)
8
Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой (13322)
 
 
 
 