Оккупанты обстреляли Одессу во время визита Шмыгаля и главы Евросовета

Шмыгаль и Мишель были вынуждены прервать встречу, чтобы спрятаться от обстрелов Фото: ЕРА

"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически ежедневно, как и сегодня – прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", – написал Шмыгаль.

Он сообщил, что посетил с Мишелем дом, в котором 23 апреля в результате обстрелов погибли женщина, ее трехмесячная дочь и мать.

"К сожалению, гибнут мирные люди. Посетили одно из таких мест – разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Ужасное горе, пришедшее в эту и еще тысячи украинских семей. Должны остановить Россию и привлечь ее к ответственности. Европейский союз рядом с нами в этой борьбе", – подчеркнул премьер.

О том, что Шмыгаль и Мишель "были вынуждены прервать встречу, чтобы спрятаться, поскольку ракеты снова попали в Одесский регион", сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Евросоюза.

Об обстреле Одессы рассказал в Telegram также глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он отметил, что удар был нанесен с территории аннексированного Крыма.

"Враг нанес ракетный удар с временно оккупированной территории Крыма береговым комплексом "Бастион". Повреждены объекты инфраструктуры одного из районов области. Вот так они отмечают День Победы. Единственное, что победили оккупанты, – это здравый смысл и человечность", – сказал Марченко.

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