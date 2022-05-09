"Вы не одни, ЕС поддерживает вас". Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Одессу и процитировал Пушкина

"Я приехал отмечать День Европы в Одессу, город, где [российский поэт Александр] Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу", – написал Мишель. – И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии. Вы не одни. ЕС поддерживает вас".

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

Как видно на фото, в Одессе Мишель провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Визит в Украину президента Европейского Совета в День Европы – мощнейший сигнал поддержки. Сегодня мы с Шарлем Мишелем побывали в нашем украинском европейском городе-герое Одессе, – сообщил в Telegram глава Кабмина. – От имени правительства и украинцев поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку во время войны. Конечно, ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарен Шарлю Мишелю лично за его понимание и мотивацию этого процесса среди европейских стран".

В ЕС День Европы отмечают 9 мая. В этот день 1950 года в Париже была провозглашена Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств.