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"Вы не одни, ЕС поддерживает вас". Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с визитом в Одессу и процитировал Пушкина

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В Одессе Шарль Мишель провел встречу со Шмыгалем
В Одессе Шарль Мишель провел встречу со Шмыгалем
Фото: Charles Michel / Twitter

Глава Европейского совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу. Соответствующее фото он опубликовал в Twitter.

"Я приехал отмечать День Европы в Одессу, город, где [российский поэт Александр] Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу", – написал Мишель. – И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет, и свою свободу от российской агрессии. Вы не одни. ЕС поддерживает вас".

Как видно на фото, в Одессе Мишель провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Визит в Украину президента Европейского Совета в День Европы – мощнейший сигнал поддержки. Сегодня мы с Шарлем Мишелем побывали в нашем украинском европейском городе-герое Одессе, – сообщил в Telegram глава Кабмина. – От имени правительства и украинцев поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку во время войны. Конечно, ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарен Шарлю Мишелю лично за его понимание и мотивацию этого процесса среди европейских стран".

В ЕС День Европы отмечают 9 мая. В этот день 1950 года в Париже была провозглашена Декларация Шумана, которая открыла путь к интеграции европейских государств.

Контекст:

Мишель последний раз побывал в Украине с визитом 20 апреля. Как и другие мировые лидеры, в период широкомасштабного вторжения РФ он приехал в Киев на поезде. В ходе визита Мишель посетил Бородянку под Киевом, которая была разрушена российскими оккупантами, встретился там с местными жителями. Потом он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, также пообщался со СМИ.

Встреча с президентом Украины длилась около двух часов, рассказал Зеленский на брифинге после беседы с Мишелем. Два лидера говорили о санкциях против России, евроинтеграции Украины, о помощи ЕС Украине.

В Twitter глава Евросовета заявил, что Украина победит в сражении с РФ. "Вы не одни. Мы стоим плечом к плечу с вами", – написал он, опубликовав фото с Зеленским.

Теги: Россия, Украина, Одесса, памятник, правительство, агрессия, поэт, евроинтеграция, Европа, украинцы, День Европы, ракеты, президент, визит, премьер-министр, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, встреча, членство, Кабмин, ЕС
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