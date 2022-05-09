Украина подготовила вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе

Сегодня глава государства провел по видеосвязи встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути", – отметил Зеленский.

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.