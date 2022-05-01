Украина до конца следующей недели планирует завершить заполнение второй части опросника о вступлении в ЕС – Стефанишина

"Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко. Особенно принимая во внимание, что это часть, которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека", – заявила она.
Вице-премьер добавила, что реформы, которые обозначены в первой части опросника, Украина проводила совместно с ЕС.
"Поэтому эту часть своей работы мы уже закрыли и готовимся до конца следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать книгу нашей государственности полностью Европейскому союзу", – сказала она.
28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.