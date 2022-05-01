Украина до конца следующей недели планирует завершить заполнение второй части опросника о вступлении в ЕС – Стефанишина

Стефанишина: Часть документов, которую мы передали, уже проработана ЕС, дополнительных вопросов нет Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

"Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко. Особенно принимая во внимание, что это часть, которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека", – заявила она.

Вице-премьер добавила, что реформы, которые обозначены в первой части опросника, Украина проводила совместно с ЕС.

"Поэтому эту часть своей работы мы уже закрыли и готовимся до конца следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать книгу нашей государственности полностью Европейскому союзу", – сказала она.