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Россия распространяет фейки о том, что якобы Украину не хотят видеть в Евросоюзе

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Украина в феврале подала заявку на вступление в Европейский союз
Украина в феврале подала заявку на вступление в Европейский союз
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация распространяет дезинформацию о том, что европейцы якобы не хотят видеть Украину в Европейском союзе. Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Telegram.

Центр отмечает, что на основании нескольких комментариев читателей австрийской газеты Heute рупоры Кремля пишут новости под заголовками "Читатели Heute не хотят видеть Украину в составе Евросоюза" или "Австрийцы поддержали слова главы МИД страны о членстве Украины в ЕС".

"Конечно, комментарии читателей не репрезентативны для описания взглядов всей Австрии или Европы. К тому же, несколько социологических опросов подтверждают поддержку Украины европейцами в данном вопросе", – напомнили в центре.

В частности, опрос французского Института общественного мнения, проведенный в марте 2022 года, показывает, что, например, в Польше сторонников вступления Украины в ЕС – 91%, Италии – 71%, Германии – 69%, во Франции – 62%.

В марте издание Politico опубликовало опрос респондентов из шести стран ЕС, большинство из которых поддержали вступление Украины в Европейский союз.

Контекст:

28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пропаганда, евроинтеграция, Европейский союз, фейк, Евросоюз
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