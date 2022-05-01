Россия распространяет фейки о том, что якобы Украину не хотят видеть в Евросоюзе

Центр отмечает, что на основании нескольких комментариев читателей австрийской газеты Heute рупоры Кремля пишут новости под заголовками "Читатели Heute не хотят видеть Украину в составе Евросоюза" или "Австрийцы поддержали слова главы МИД страны о членстве Украины в ЕС".
"Конечно, комментарии читателей не репрезентативны для описания взглядов всей Австрии или Европы. К тому же, несколько социологических опросов подтверждают поддержку Украины европейцами в данном вопросе", – напомнили в центре.
В частности, опрос французского Института общественного мнения, проведенный в марте 2022 года, показывает, что, например, в Польше сторонников вступления Украины в ЕС – 91%, Италии – 71%, Германии – 69%, во Франции – 62%.
В марте издание Politico опубликовало опрос респондентов из шести стран ЕС, большинство из которых поддержали вступление Украины в Европейский союз.
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.