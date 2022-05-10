  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео

Певкур: Эту песню я посвящаю защитникам Украины Скрbншот: TV3 Eesti / TV3 Estonia / YouTube

Политик занял второе место на проекте, исполнив украинскую повстанческую песню "Браття українці". На сцену он вышел в черно-белом клетчатом наряде с желто-синей лентой на груди.

Во время выступления Певкура судьи проекта встали с мест и слушали песню стоя, сам политик в конце номера не смог сдержать слез, а зрители оценили выступление овациями.

"Мощное и неожиданное выступление состоялось в поддержку героизма украинского народа", – прокомментировали номер политика авторы проекта.

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Видео: TV3 Eesti / TV3 Estonia / YouTube

На своей странице в Facebook Певкур прокомментировал выбор композиции.

"Эту песню я посвящаю всем защитникам Украины", – написал он.

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