  Вице-спикер эстонского парламента исполнил повстанческую песню "Браття українці", посвятив ее всем защитникам Украины. Видео

Политик занял второе место на проекте, исполнив украинскую повстанческую песню "Браття українці". На сцену он вышел в черно-белом клетчатом наряде с желто-синей лентой на груди.
Во время выступления Певкура судьи проекта встали с мест и слушали песню стоя, сам политик в конце номера не смог сдержать слез, а зрители оценили выступление овациями.
"Мощное и неожиданное выступление состоялось в поддержку героизма украинского народа", – прокомментировали номер политика авторы проекта.
На своей странице в Facebook Певкур прокомментировал выбор композиции.
"Эту песню я посвящаю всем защитникам Украины", – написал он.
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Maskis Laulja является адаптацией американского формата The Masked Singer. В Украине оно известно как шоу "Маска".
Композиция "Браття українці" была написана в 2014 году фронтменом украинской группы "Шабля" Вовой Гейзером.