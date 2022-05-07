Эстония намерена помочь Украине в восстановлении Житомирской области – глава МИД

Лийметс: Конечно, мы полностью поддерживаем получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС Фото: EPA

"Мы хотели бы сосредоточить наше внимание на Житомирской области. Мы хотели бы помочь этой области с проведением восстановления", – сказала она.

По словам министра, Эстония уже получила определенное понимание о потребностях и планирует предоставить помощь.

"Эстония – небольшая страна, но наша идея заключается в том, чтобы привлечь других партнеров, в частности, финансовых партнеров и другие страны, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садиков и обеспечить реализации больших инфраструктурных проектов", – заявила глава МИД.

Также Лийметс заявила, что Эстония планирует отправить группу специалистов, которые будут помогать с разминированием в освобожденных от российских оккупантов регионах Украины.

"Конечно, мы полностью поддерживаем получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы хотели бы отметить ту большую работу, которая были проделана по заполнению анкеты ЕС. Мы продолжаем поддерживать Украину разными способами, всеми возможными способами... Мы продолжаем предоставлять гуманитарную помощь и недавно проголосовали о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную помощь для Украины", – добавила она.

По словам главы МИД, Эстония приняла более 35 тыс. украинцев беженцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)