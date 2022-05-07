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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония намерена помочь Украине в восстановлении Житомирской области – глава МИД

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Лийметс: Конечно, мы полностью поддерживаем получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС
Лийметс: Конечно, мы полностью поддерживаем получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС
Фото: EPA

Эстония поможет Украине в восстановлении Житомирской области. Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс 6 мая во время визита в Киев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы хотели бы сосредоточить наше внимание на Житомирской области. Мы хотели бы помочь этой области с проведением восстановления", – сказала она.

По словам министра,  Эстония уже получила определенное понимание о потребностях и планирует предоставить помощь.

"Эстония – небольшая страна, но наша идея заключается в том, чтобы привлечь других партнеров, в частности, финансовых партнеров и другие страны, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садиков и обеспечить реализации больших инфраструктурных проектов", – заявила глава МИД.

Также Лийметс заявила, что Эстония планирует отправить группу специалистов, которые будут помогать с разминированием в освобожденных от российских оккупантов регионах Украины.

"Конечно, мы полностью поддерживаем получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Мы хотели бы отметить ту большую работу, которая были проделана по заполнению анкеты ЕС. Мы продолжаем поддерживать Украину разными способами, всеми возможными способами... Мы продолжаем предоставлять гуманитарную помощь и недавно проголосовали о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную помощь для Украины", – добавила она.

По словам главы МИД, Эстония приняла более 35 тыс. украинцев беженцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное вторжение в Украину российских войск началось 24 февраля. В начале апреля Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов ряд областей на севере страны.

5 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук писала, что опосредованные потери экономики Украины в результате войны составляют около $600 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Эстония, Житомирская область, война России против Украины, Эва-Мария Лийметс
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