В Житомирской области будут судить священника, который рассказывал прихожанам о "нацистах и бандеровцах" в Украине и поддерживал РФ

"64-летний настоятель церкви московского патриархата в Новоград-Волынском районе в марте во время общения на улице с местными жителями давал им "ценные" наставления, как на самом деле нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии", – говорится в сообщении.

Священник, по данным следствия, пытался убедить общину в том, что власти РФ прислали войска "освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа".

"Батюшка-коллаборант утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома и все вокруг не российские войска, а украинские Вооруженные силы. Чтобы довести до настоятеля свою позицию и убеждения, прихожане перенесли спор с улицы в правоохранительные органы, где действия священнослужителя были квалифицированы как коллаборационная деятельность", – проинформировали в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в публичном отрицании осуществления вооруженной агрессии против Украины и публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украині).



Война России против Украины. Главное (обновляется)