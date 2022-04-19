На нужды ВСУ Нацбанк перечислил со спецсчета 15,2 млрд грн

НБУ перевел, в частности, Нацгвардии 950 млн грн, Национальной полиции – 1 млрд 650 млн, Министерству обороны – 11 млрд 628 млн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 15,2 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 4,8 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", – уточнили в релизе.

По состоянию на 11 апреля остаток средств на спецсчете составляет более 6 млн грн.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

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