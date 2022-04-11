Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 14,8 млрд грн со спецсчета

НБУ перевел, в частности, Нацгвардии 950 млн грн, Национальной полиции – 1 млрд 650 млн, Министерству обороны – 11 млрд 204 млн.

"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено 14,8 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Норвегии, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих других стран мира)", – отметили в релизе.

По состоянию на 11 апреля остаток средств на спецсчете составляет почти 16 млн грн.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

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