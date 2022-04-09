До конца войны с Россией курс гривны останется замороженным на уровне 29,25 грн/$ – Нацбанк Украины

Курс зафиксирован на уровне 29,25 грн/$ – его Нацбанк официально ввел 23 февраля на 24 февраля, когда началась война.

Николайчук отметил, что курс планируют фиксировать как минимум до окончания военного положения.

"Дальше, после нашей победы, мы будем постепенно возвращаться к привычному режиму плавающего обменного курса. Будем постепенно снимать админограничение, сокращать свое участие на рынке. Но этот переход восстановления стандартной работы и возобновления валютной политики Нацбанка будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений", – объяснил Николайчук.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил в интервью "Экономической правде", которое было опубликовано 8 апреля, что "в ежедневном режиме" регулятор получает данные и понимает, что "разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны".

"Она начала довольно существенно сужаться. Если в начале войны мы видели в обменниках, что курс колебался на уровне около 40 грн за доллар, то сегодня средний курс на наличном рынке 31,63–32,05. Это не очень широкий спред, и это нас радует. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим некоторые послабления по поводу валютообменных операций. В принципе, мы уже их делаем", – подчеркнул он.

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