ГБР нашло в Житомирской области почти 200 российских вагонов и инициировало их национализацию

"Работники ГБР на 14 различных железнодорожных станциях Житомирской области обнаружили 191 вагон, принадлежащий субъектам Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В ГБР заявили, что инициировали национализацию вагонов и направили соответствующие письма в "Укрзалізницю" и Житомирскую областную военную госадминистрацию.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.