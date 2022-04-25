ГБР инициировало национализацию белорусского судна и баржи, задействованных в логистических операциях РФ

По данным правоохранителей, корабли были задействованы в логистических операциях РФ на реке Дунай.
"Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив прописку корабля на Замбию. Также для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам", – подчеркнули в релизе.
Сотрудники ГБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины, а также инициировали их национализацию. Соответствующие документы подали в Одесскую областную военную администрацию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.