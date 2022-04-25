ГБР инициировало национализацию белорусского судна и баржи, задействованных в логистических операциях РФ

Владельцы судна пытались спрятать его на Ильичевском судоремонтном заводе Фото: dbr.gov.ua

По данным правоохранителей, корабли были задействованы в логистических операциях РФ на реке Дунай.

"Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив прописку корабля на Замбию. Также для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, что могло привести к значительным убыткам", – подчеркнули в релизе.

Сотрудники ГБР передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины, а также инициировали их национализацию. Соответствующие документы подали в Одесскую областную военную администрацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Фото: dbr.gov.ua