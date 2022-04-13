БЭБ остановило экспорт в Россию проката черных металлов на 52 млн грн

"Вес товарно-материальных ценностей составляет 1280 тонн, ориентировочная стоимость – более 52 млн грн. В результате проведенных мероприятий экспорт проката черных металлов в Российскую Федерацию остановлен", – отметили в релизе.

БЭБ получило определение суда о наложении ареста на имущество с запретом отчуждения, распоряжения и/или его использования.

"В Запорожскую военно-гражданскую администрацию предоставлена информация о перечне выявленных вагонов и товарно-материальные ценности для принятия решения относительно их дальнейшей национализации", – сообщили в пресс-службе.