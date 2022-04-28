Украина изъяла белорусские и российские суда, которые могут национализировать

Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, которые были привлечены в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта.
Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Как сообщили в Генштабе, владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский.
"Традиционно для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, но оккупантам это не помогло", – отметили в Генштабе ВСУ.
Все три суда изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопрос об их национализации рассмотрят компетентные органы.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.
1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.