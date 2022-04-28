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Украина изъяла белорусские и российские суда, которые могут национализировать

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Белорусское судно "Надежда" обнаружили в акватории Измаильского порта
Белорусское судно "Надежда" обнаружили в акватории Измаильского порта
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Госпогранслужба и Госбюро расследований изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов два белорусских суда и российский танкер. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Белорусское судно "Надежда" и сухогруз, которые были привлечены в логистических операциях врага на Дунае, обнаружили в акватории Измаильского порта.

Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Как сообщили в Генштабе, владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив флаг корабля на замбийский.

"Традиционно для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена, но оккупантам это не помогло", – отметили в Генштабе ВСУ.

Все три суда изъяли и передали на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопрос об их национализации рассмотрят компетентные органы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/304425248537227

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Госпогранслужба, ГПСУ, Ильичевск, Измаил, судно, национализация, Администрация морских портов Украины, ГБР
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