"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле

Денис Повалий о матери, которая пела российским оккупантам: Не надо только про маму. Это ее история Фото: denis.povaliy / Instagram

"Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, пресмыкание. Пусть же и наш мир воспарит и очистится от зла и ненависти, хоть у нас снова появились веские причины ненавидеть, – написал он. – Верю в людей до последнего. Мира нам".

В конце публикации Денис Повалий попросил не отождествлять его с матерью.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история и я к ней отношения не имею", – добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Den Poe Valley/ Ден Повалій / Денис Повалий (@denis.povaliy)

Свой пост он написал после того, как 9 мая в эфире российского пропагандистского канала показали выступление Таисии Повалий в Кремле перед российскими оккупантами, исполнившей "Пісню про рушник" на украинском языке. Соответствующее видео в том числе опубликовано на сайте "Смотрим". Также фрагмент выступления Повалий разместила в своем Telegram-канале замалчивающая войну российская журналистка Ксения Собчак.

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