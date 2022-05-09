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09 мая, 2022
 
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"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле

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Денис Повалий о матери, которая пела российским оккупантам: Не надо только про маму. Это ее история
Денис Повалий о матери, которая пела российским оккупантам: Не надо только про маму. Это ее история
Фото: denis.povaliy / Instagram

Проживающий в Испании украинский артист Денис Повалий 9 мая в Instagram заявил, что не имеет отношения к истории своей матери, проживающей в РФ украинской певице Таисии Повалий, которая замалчивает нападении России на Украину.

"Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, пресмыкание. Пусть же и наш мир воспарит и очистится от зла и ненависти, хоть у нас снова появились веские причины ненавидеть, – написал он. – Верю в людей до последнего. Мира нам". 

В конце публикации Денис Повалий попросил не отождествлять его с матерью. 

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история и я к ней отношения не имею", – добавил он. 

Свой пост он написал после того, как 9 мая в эфире российского пропагандистского канала показали выступление Таисии Повалий в Кремле перед российскими оккупантами, исполнившей "Пісню про рушник" на украинском языке. Соответствующее видео в том числе опубликовано на сайте "Смотрим". Также фрагмент выступления Повалий разместила в своем Telegram-канале замалчивающая войну российская журналистка Ксения Собчак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов. Весной 2014 года певица вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий. Артистка внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии. 

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию. Он заявил, что находится не в Украине, но не уточнил, в какой стране проживает.

Теги: Кремль, Таисия Повалий, война России против Украины, Денис Повалий
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