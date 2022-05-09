"Это ее история и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле

"Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, пресмыкание. Пусть же и наш мир воспарит и очистится от зла и ненависти, хоть у нас снова появились веские причины ненавидеть, – написал он. – Верю в людей до последнего. Мира нам".
В конце публикации Денис Повалий попросил не отождествлять его с матерью.
"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история и я к ней отношения не имею", – добавил он.
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Свой пост он написал после того, как 9 мая в эфире российского пропагандистского канала показали выступление Таисии Повалий в Кремле перед российскими оккупантами, исполнившей "Пісню про рушник" на украинском языке. Соответствующее видео в том числе опубликовано на сайте "Смотрим". Также фрагмент выступления Повалий разместила в своем Telegram-канале замалчивающая войну российская журналистка Ксения Собчак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Повалий родилась в 1964 году в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области. В 1997 году получила звание народной артистки Украины. В 2012 году была избрана депутатом Верховной Рады – певица баллотировалась от Партии регионов. Весной 2014 года певица вышла из состава фракции Партии регионов, а осенью ее депутатские полномочия были прекращены. СМИ писали, что в том же году она переехала в Россию.
Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий. Артистка внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.
16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.
3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию. Он заявил, что находится не в Украине, но не уточнил, в какой стране проживает.