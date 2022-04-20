"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей

"Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? Возвращаться еще ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с востока советуют. Пытаюсь вот наладить работу дистанционно – благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию. Он заявил, что находится не в Украине, но не уточнил, в какой стране проживает.

Его мать внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии. 16 апреля Таисия Повалий выступила в Кремле вместе с поддерживающим президента РФ Владимира Путина певцом Стасом Михайловым.