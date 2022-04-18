Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым

Строящая карьеру в РФ певица спела дуэтом с российским певцом Стасом Михайловым. Видео их выступления 17 апреля опубликовано в том числе на фан-странице Михайлова в Instagram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

Ее сын, певец Денис Повалий осудил российскую агрессию, опубликовав соответствующий пост в Instagram 3 марта. Он заявил, что находится не в Украине.

В базе сайта theylovewar.com за поддержку войны РФ против Украины и пропаганду режима российского президента Владимира Путина также указан Стас Михайлов. Он также внесен в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в пропагандистских мероприятиях РФ против Украины".