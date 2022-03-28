Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына

"В нашу жизнь пришел грустный диагноз", – написал Денис Повалий, подчеркнув, что теперь его сыну всю жизнь придется делать уколы инсулина "до тех пор, пока не изобретут "более современную терапию".

Скриншот: denis.povaliy / Instagram

Повалий признался, что они с женой тянули с тем, чтобы публично рассказать о диагнозе сына.

"Есть термин диамама. А я с тех пор диапапа", – написал он.

Скриншот: denis.povaliy / Instagram