Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына

"В нашу жизнь пришел грустный диагноз", – написал Денис Повалий, подчеркнув, что теперь его сыну всю жизнь придется делать уколы инсулина "до тех пор, пока не изобретут "более современную терапию".
Повалий признался, что они с женой тянули с тем, чтобы публично рассказать о диагнозе сына.
"Есть термин диамама. А я с тех пор диапапа", – написал он.
Повалий женился в 2015 году. Его избранница – экс-участница шоу "Голос страны" Светлана Вихрова. В декабре 2019 года у пары родился сын Демьян.
3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию. Он заявил, что находится не в Украине. Его мать внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.