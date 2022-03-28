Бульвар Шоубиз
 
28 марта, 2022
 
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Сын Повалий сообщил о неизлечимом диагнозе своего двухлетнего сына

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Сын Повалий: В нашу жизнь пришел грустный диагноз
Сын Повалий: В нашу жизнь пришел грустный диагноз
Фото: denis.povaliy / Instagram

Сын гастролирующей в стране-агрессоре РФ украинской певицы Таисии Повалий, артист Денис Повалий 27 марта в Istagram Stories сообщил, что в декабре 2021 года у его двухлетнего сына диагностировали диабет.

"В нашу жизнь пришел грустный диагноз", – написал Денис Повалий, подчеркнув, что теперь его сыну всю жизнь придется делать уколы инсулина "до тех пор, пока не изобретут "более современную терапию".

Скриншот: denis.povaliy / Instagram
Скриншот: denis.povaliy / Instagram

Повалий признался, что они с женой тянули с тем, чтобы публично рассказать о диагнозе сына.

"Есть термин диамама. А я с тех пор диапапа", – написал он.

Скриншот: denis.povaliy / Instagram
Скриншот: denis.povaliy / Instagram

Контекст:

Повалий женился в 2015 году. Его избранница – экс-участница шоу "Голос страны" Светлана Вихрова. В декабре 2019 года у пары родился сын Демьян.

3 марта, после нападения РФ на Украину, Денис Повалий осудил российскую агрессию. Он заявил, что находится не в Украине. Его мать внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии.

Теги: здоровье, Таисия Повалий, диабет, Денис Повалий
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