"Ничего, что половина браков распадается в первые три года". Сын Повалий поделился свадебными снимками

36-летний сын певицы Таисии Повалий музыкант Денис Повалий обнародовал в Instagram свадебные снимки, сделанные пять лет назад – публикацию артист посвятил пятой годовщине бракосочетания со своей избранницей Светланой Вихровой.
"Сегодня отмечаем пятилетие со дня свадьбы. Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года – мы это время притирки провели в гражданском [браке], – написал он.
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Сегодня с моей дорогой @lana_vihrova отмечаем пятилетие со дня свадьбы, в народе - «деревянная свадьба»! Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года - мы это время притирки провели в гражданском) Помню как вчера это приятное волнение в связи с выбором места, платья, колец, а потом особенно - когда все родные и друзья рядом - ЗАГС, клятвы, застолье, танцы до полуночи... Эх))
Денис Повалий женился в 2015 году. Его избранница – экс-участница шоу "Голос страны" Светлана Вихрова. В декабре 2019 года у пары родился сын Демьян.
Таисия Повалий, рассказывая о своем полугодовалом внуке, заявила, что общается с ним на русском языке.