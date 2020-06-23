"Ничего, что половина браков распадается в первые три года". Сын Повалий поделился свадебными снимками

По словам 36-летнего сына певицы Таисии Повалий музыканта Дениса Повалия, до свадьбы он жил со своей избранницей в гражданском браке в течение трех лет.

36-летний сын певицы Таисии Повалий музыкант Денис Повалий обнародовал в Instagram свадебные снимки, сделанные пять лет назад – публикацию артист посвятил пятой годовщине бракосочетания со своей избранницей Светланой Вихровой.

"Сегодня отмечаем пятилетие со дня свадьбы. Всегда спокойно относился к официальному браку, но с возрастом понимаешь, что нужен какой-то символ. И ничего, что половина браков распадаются в первые три года – мы это время притирки провели в гражданском [браке], – написал он.

Денис Повалий женился в 2015 году. Его избранница – экс-участница шоу "Голос страны" Светлана Вихрова. В декабре 2019 года у пары родился сын Демьян.

Таисия Повалий, рассказывая о своем полугодовалом внуке, заявила, что общается с ним на русском языке.