Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном

Украинская певица Таисия Повалий в интервью "Собеседнику" рассказала, что общается со своим шестимесячным внуком на русском языке.
"Сын [Денис Повалий] и невестка [участница шоу "Голос страны" Светлана Вихрова] приезжают к нам с [внуком] Демьяном. Я обожаю с ним заниматься, учить стихотворения. Причем моя мама говорит с ним на украинском, а я – на русском. Таким образом, уже с детства Демьян учит два языка", – поделилась певица.
По словам Повалий, ее сын хочет, чтобы Демьян начал изучать еще и английский язык.
Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области.
В начале 2020 года сын певицы Денис Повалий на своей странице в Instagram сообщил о рождении сына, который появился на свет в декабре 2019 года.
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Продолжение (2): в общем стали мы озвучивать все мальчиковые имена из какого-то онлайн-ресурса и выбирать фаворитов. Остановились на Демьяне - у меня почти не было прямых ассоциаций с конкретными людьми кроме советского поэта Демьяна Бедного и одного знакомого из института... Стал гуглить, нашёл книгу «Демиан» Германа Гессе. Купил, дочитывал уже в роддоме - очень понравился образ главного героя - не по годамрассудительный и самостоятельный. Родные поддержали и теперь у нас растёт маленький Дёма!
Поздравляя певицу с днем рождения, невестка на своей странице в Instagram сообщила, что считает Повалий "примером невероятно целеустремленной женщины".
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С Днём Рождения, моя дорогая и любимая свекровь @tpovaliyofficial ! Спасибо Вам за то, что делитесь своей мудростью, согреваете своей заботой и теплом! Вы для меня - пример сильной, невероятно уверенной и целеустремленной женщины, которая всегда остаётся верна себе, своим принципам, убеждениям и своему сердцу! Желаю, чтобы Вы и дальше покоряли всех своей красотой, светом души и невероятным талантом! Приобретали все новых и новых поклонников Вашего творчества по всему Миру, а недоброжелателей смахивали как придорожную пыль со своего кофра с концертными нарядами! Впереди - только СЧАСТЬЕ, только УСПЕХ и целые стадионы сердец, что бьются с Вашим в унисон под новые взрывные Хиты!
В октябре 2019 года в Киеве был отменен концерт Повалий, запланированный на декабрь 2019 года. Директор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский в комментарии агентству "Укринформ" сообщил, что концерт не был согласован с ним, а реализацию билетов назвал провокацией против Дворца "Украина".
В июле в эфире программы "Prime: Борисов" на канале ATR журналист Олег Борисов сказал, что Повалий выступала в аннексированном Крыму в День России. В августе певица заявила, что не гастролировала в аннексированном Крыму и не поздравляла крымчан с Днем России.
СМИ писали, что Повалий переехала в Россию в 2014 году, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года говорил, что это неправда.
В интервью изданию "Бульвар Гордона" супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.