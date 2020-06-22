Бульвар Шоубиз
 
22 июня, 2020
 
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Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном

По словам певицы Таисии Повалий, она уже учит со своим полугодовалым внуком Демьяном стихотворения и детские песни.

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Повалий: Демьян учит два языка
Повалий: Демьян учит два языка
Скриншот: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий в интервью "Собеседнику" рассказала, что общается со своим шестимесячным внуком на русском языке.

"Сын [Денис Повалий] и невестка [участница шоу "Голос страны" Светлана Вихрова] приезжают к нам с [внуком] Демьяном. Я обожаю с ним заниматься, учить стихотворения. Причем моя мама говорит с ним на украинском, а я – на русском. Таким образом, уже с детства Демьян учит два языка", – поделилась певица.

По словам Повалий, ее сын хочет, чтобы Демьян начал изучать еще и английский язык.

Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области.

В начале 2020 года сын певицы Денис Повалий на своей странице в Instagram сообщил о рождении сына, который появился на свет в декабре 2019 года.

Поздравляя певицу с днем рождения, невестка на своей странице в Instagram сообщила, что считает Повалий "примером невероятно целеустремленной женщины".

В октябре 2019 года в Киеве был отменен концерт Повалий, запланированный на декабрь 2019 годаДиректор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский в комментарии агентству "Укринформ" сообщил, что концерт не был согласован с ним, а реализацию билетов назвал провокацией против Дворца "Украина".

В июле в эфире программы "Prime: Борисов" на канале ATR журналист Олег Борисов сказал, что Повалий выступала в аннексированном Крыму в День России. В августе певица заявила, что не гастролировала в аннексированном Крыму и не поздравляла крымчан с Днем России.

СМИ писали, что Повалий переехала в Россию в 2014 году, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года говорил, что это неправда.

В интервью изданию "Бульвар Гордона" супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.

Теги: Украина, Таисия Повалий, Денис Повалий, певица, Голос страны
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