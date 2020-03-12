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13 марта, 2020
 
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Повалий показала объятия с медведем

Украинская певица Таисия Повалий поделилась постом со своей фан-страницы, который сопровождает ее песня "Твоих рук родные объятия".

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Повалий: Боже, как же нежно
Повалий: Боже, как же нежно
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий на своей странице в Instagram поделилась снимком девушки, заключенной в объятия медведя. Фото сопровождает песня Повалий "Твоих рук родные объятия".

"Боже, как же нежно", – написала она.

В октябре 2019 года отменили концерт Повалий в Киеве, который был запланирован на декабрь 2019 года. Директор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский в комментарии агентству "Укринформ" сообщил, что концерт не был согласован с ним, а реализацию билетов назвал провокацией против Дворца "Украина".

В июле в эфире программы "Prime: Борисов" на канале ATR журналист Олег Борисов сказал, что Повалий выступала в аннексированном Крыму в День России. В августе певица заявила, что не гастролировала в аннексированном Крыму и не поздравляла крымчан с Днем России.

СМИ писали, что Повалий переехала в Россию в 2014 году, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года говорил, что это неправда.

В интервью изданию "Бульвар Гордона" супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.

Теги: Таисия Повалий
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