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20 февраля, 2020
 
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"Алло". Вышла новая песня Повалий. Аудио

Украинская певица Таисия Повалий на своем YouTube-канале презентовала песню "Алло". Автор трека – Сергей Бакуменко. "Включите, закройте глаза и представьте, что вы можете получить звонок только от одного человека. И вот он раздается... Песня "Алло" – о преодолении расстояния. О том, что можно просто поднять трубку и услышать такие нужные слова... Не стоит накручивать себя, домысливать, переживать. Если любишь – позвони и услышь такое родное "Алло". Эта песня погрузит вас в любовь и зажжет своими ритмами", – написала Повалий в Instagram. Песня "Алло" войдет в альбом "Ейфорія", релиз которого запланирован на 21 февраля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Повалий: Эта песня погрузит вас в любовь и зажжет своими ритмами
Повалий: Эта песня погрузит вас в любовь и зажжет своими ритмами
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

видео

Аудио: Официальный канал Таисии Повалий TPovaliyOfficial / YouTube
Теги: Таисия Повалий
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