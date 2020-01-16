"Витри сльози". Повалий выпустила клип, снятый на телефон. Видео
Украинская певица Таисия Повалий на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Витри сльози". Видео снято на мобильный телефон. "Каждая женщина помнит свою первую любовь. Кажется, так любить можно только раз. Страсть и боль, веселье и грусть, слезы и сила пережить ее делают нас теми, кто мы есть сегодня. Важно помнить, что за слезами тогда или сегодня стоим мы: сильные, красивые и замечательные. Вытрите слезы. Вас ждет замечательная жизнь", – прокомментировала премьеру певица.
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