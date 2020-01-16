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16 января, 2020
 
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"Врачи сделали все возможное". Лихута рассказал о проблемах со здоровьем

Супруг и продюсер украинской певицы Таисии Повалий Игорь Лихута рассказал, что прошел курс антибиотиков и сделал томографию в начале 2020 года.

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Лихута: Врачи спасли меня, помогла любовь и забота Таи
Лихута: Врачи спасли меня, помогла любовь и забота Таи
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Муж украинской певицы Таисии Повалий, 58-летний продюсер Игорь Лихута признался в комментарии изданию "Дни", что в начале 2020 года столкнулся с болезнями.

"Начало года я провел в больнице. Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал компьютерную томографию и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки. При этом успевала и внуком заниматься, и работать", – рассказал он.

Диагноз Лихута не назвал, отметив, что ничего страшного не случилось.

"Болеть некогда. Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи. Так что теперь с новыми силами за работу – у нас большие планы на этот год – и концертные, и гастрольные, и альбомные".

Игорь Лихута родился 11апреля 1961 года. В браке с Повалий живет с 1993 года. Сам он профессиональный музыкант, барабанщик.

Теги: Таисия Повалий, Игорь Лихута
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