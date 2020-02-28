Повалий показала архивное фото с Яремчуком, Поповичем, Зибровым, Билоножко и Кудлай

Украинская певица Таисия Повалий обнародовала снимок, сделанный в конце 1980-х годов, на котором запечатлена с коллегами Назарием Яремчуком, Иваном Поповичем, Павлом Зибровым, Виталием Билоножко и Аллой Кудлай.

Украинская певица Таисия Повалий разместила в Instagram черно-белое архивное фото, на котором запечатлена с известными украинскими исполнителями.

"В инете нашла фото конца 1980-х годов, захотелось показать его вам! На нем цвет украинской эстрады! Да, пусть нескромно, но это так и есть! Я благодарна небесам за то, что с детства вели меня верной дорогой к своей главной мечте! Через трудности, испытания, но всегда Господь выводил меня из самых сложных ситуаций! А вы, мои дорогие друзья, видите со стороны, сколько зла вокруг! Ну ничего, мы всех прощаем и искренне просим у Господа для них счастья и здоровья! На фото народные артисты Украины слева направо Назарий Яремчук, Иван Попович, Павел Зибров, Виталий Билоножко, Алла Кудлай, я (еще совсем молоденькая). А по центру – организатор концерта, после которого мы все и сфотографировались! Идем дальше! А лучше поднимаемся и летим!" – написала она.

Таисия Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области.

В октябре 2019 года отменили концерт Повалий в Киеве, который был запланирован на декабрь 2019 года. Директор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский в комментарии агентству "Укринформ" сообщил, что концерт не был согласован с ним, а реализацию билетов назвал провокацией против Дворца "Украина".

В июле в эфире программы "Prime: Борисов" на канале ATR журналист Олег Борисов сказал, что Повалий выступала в аннексированном Крыму в День России. В августе певица заявила, что не гастролировала в аннексированном Крыму и не поздравляла крымчан с Днем России.

СМИ писали, что Повалий переехала в Россию в 2014 году, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года говорил, что это неправда.

В интервью изданию "Бульвар Гордона" супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.