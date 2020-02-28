Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 февраля, 2020
 
Новости

Повалий показала архивное фото с Яремчуком, Поповичем, Зибровым, Билоножко и Кудлай

Украинская певица Таисия Повалий обнародовала снимок, сделанный в конце 1980-х годов, на котором запечатлена с коллегами Назарием Яремчуком, Иваном Поповичем, Павлом Зибровым, Виталием Билоножко и Аллой Кудлай.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Повалий об архивном снимке: На нем цвет украинской эстрады!
Повалий об архивном снимке: На нем цвет украинской эстрады!
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий разместила в Instagram черно-белое архивное фото, на котором запечатлена с известными украинскими исполнителями.

"В инете нашла фото конца 1980-х годов, захотелось показать его вам! На нем цвет украинской эстрады! Да, пусть нескромно, но это так и есть! Я благодарна небесам за то, что с детства вели меня верной дорогой к своей главной мечте! Через трудности, испытания, но всегда Господь выводил меня из самых сложных ситуаций! А вы, мои дорогие друзья, видите со стороны, сколько зла вокруг! Ну ничего, мы всех прощаем и искренне просим у Господа для них счастья и здоровья! На фото народные артисты Украины слева направо Назарий Яремчук, Иван Попович, Павел Зибров, Виталий Билоножко, Алла Кудлай, я (еще совсем молоденькая). А по центру – организатор концерта, после которого мы все и сфотографировались! Идем дальше! А лучше поднимаемся и летим!" – написала она.

Таисия Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области.

В октябре 2019 года отменили концерт Повалий в Киеве, который был запланирован на декабрь 2019 годаДиректор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский в комментарии агентству "Укринформ" сообщил, что концерт не был согласован с ним, а реализацию билетов назвал провокацией против Дворца "Украина".

В июле в эфире программы "Prime: Борисов" на канале ATR журналист Олег Борисов сказал, что Повалий выступала в аннексированном Крыму в День России. В августе певица заявила, что не гастролировала в аннексированном Крыму и не поздравляла крымчан с Днем России.

СМИ писали, что Повалий переехала в Россию в 2014 году, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года говорил, что это неправда.

В интервью изданию "Бульвар Гордона" супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.

Теги: Таисия Повалий, Виталий Билоножко, Павел Зибров, Иван Попович, Назарий Яремчук, Алла Кудлай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Борис ГАВРИЛЕЦ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS