"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ

Концерт, который выйдет в эфир 8 марта на "Интере" с участием российских артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Димы Билана, а также украинских певиц Таисии Повалий и Ани Лорак, был записан в 2018 году в Государственном Кремлевском дворце.

8 марта телеканал "Интер" в вечернем прайм-тайме покажет запись концерта, посвященного 60-летнему юбилею российского поэта и бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает "Телекритика" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Концерт в честь Гуцериева состоялся 18 мая 2018 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает издание "ОK!". В концерте принимали участие российские артисты Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, а также певицы из Украины Ани Лорак и Таисия Повалий.

Как пишет интернет-издание "Медуза", российский бизнесмен Михаил Гуцериев является владельцем компании "Русснефть" и финансового учреждения "Бинбанк".

Бизнесмен, чье состояние российский журнал "Forbes" оценивает в $10 млрд, активно занимается творчеством, сотрудничая в качестве поэта с российскими композиторами и исполнителями. По информации "Медузы", ежегодно Гуцериев получает около 2 млн рублей в качестве авторских отчислений за свои песни.

11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал "Интер" за показ концерта "Победа. Одна на всех" в эфире 9 мая.

Окружной административный суд Киева 26 июня 2019 года отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа на телеканал "Интер" в связи с высказываниями ведущих во время трансляции концерта ко Дню Победы 9 мая 2018 года.

С 28 января украинские телеканалы прекратили спутниковое вещание в открытом доступе. Закодированными оказались более 20 каналов, в том числе и "Интер".