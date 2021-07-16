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16 июля, 2021
 
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"Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании

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На "Славянском базаре" Повалий будет оценивать выступления взрослых конкурсантов
На "Славянском базаре" Повалий будет оценивать выступления взрослых конкурсантов
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий 15 июля выступила на сцене международного песенного конкурса "Славянский базар в Витебске", который проводится под патронатом называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Видеозапись ее выступления в Витебске опубликована на YouTube-канале артистки.

Она исполнила песню из своего репертуара "Панно кохання", а после выступления назвала Беларусь своей творческой родиной.

"Я первая, [кто получил] Гран-при "Славянского базара". Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь. Люблю вас", – заявила со сцены певица.

В интервью белорусскому сайту "Союзное вече" певица 12 июля сообщила, что ее поездку на фестиваль "ничто не остановит". Она также отметила, что является членом жюри и будет оценивать выступления взрослых конкурсантов.

Повалий заявила, что прилетела в Беларусь из Испании, где у ее семьи есть собственный дом на берегу моря.

ВИДЕО
Видео: Официальный канал Таисии Повалий TPovaliyOfficial / YouTube
Контекст:

Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар" проводится с 1992 года. Первым лауреатом премии стал украинец Олекса Берест.

В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Оно проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Кроме Повалий, на фестивале выступит украинская певица Рената Штифель, а ведущей мероприятия заявлена украинская журналистка, ведущая канала "Перший незалежний" Диана Панченко.

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Испания, Таисия Повалий, Славянский базар, дача
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