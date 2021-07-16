  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании

Она исполнила песню из своего репертуара "Панно кохання", а после выступления назвала Беларусь своей творческой родиной.
"Я первая, [кто получил] Гран-при "Славянского базара". Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь. Люблю вас", – заявила со сцены певица.
В интервью белорусскому сайту "Союзное вече" певица 12 июля сообщила, что ее поездку на фестиваль "ничто не остановит". Она также отметила, что является членом жюри и будет оценивать выступления взрослых конкурсантов.
Повалий заявила, что прилетела в Беларусь из Испании, где у ее семьи есть собственный дом на берегу моря.
Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар" проводится с 1992 года. Первым лауреатом премии стал украинец Олекса Берест.
В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Оно проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.
Кроме Повалий, на фестивале выступит украинская певица Рената Штифель, а ведущей мероприятия заявлена украинская журналистка, ведущая канала "Перший незалежний" Диана Панченко.
Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.
Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.
В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.
В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.