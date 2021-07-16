  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании

Она исполнила песню из своего репертуара "Панно кохання", а после выступления назвала Беларусь своей творческой родиной.

"Я первая, [кто получил] Гран-при "Славянского базара". Я счастлива, что десятилетия прошли, а я так же волнуюсь и это такая же феерия в моей душе сегодня. Спасибо, моя творческая родина. Спасибо, Витебск, спасибо, Беларусь. Люблю вас", – заявила со сцены певица.

В интервью белорусскому сайту "Союзное вече" певица 12 июля сообщила, что ее поездку на фестиваль "ничто не остановит". Она также отметила, что является членом жюри и будет оценивать выступления взрослых конкурсантов.

Повалий заявила, что прилетела в Беларусь из Испании, где у ее семьи есть собственный дом на берегу моря.

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