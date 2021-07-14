Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко

На афише фестиваля говорится, что певица выступит на мероприятии 15 июля. Украину на мероприятии будет представлять певица Рената Штифель, отмечается на сайте "Славянского базара". Повалий и Штифель – единственные украинские певицы, которые, согласно афише, будут выступать в Витебске. Артистки в сетях не комментируют свое участие на фестивале.

Ведущей песенного конкурса стала украинская журналистка, ведущая канала "Перший Незалежний" Диана Панченко. На своей странице в Facebook 14 июля она сообщила, что считает участие в фестивале честью для себя.

"Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не вправе давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесет пользы ни нам, ни белорусам. И да, несмотря ни на что, на сцену выйдут украинские конкурсанты. И украинские артисты. Будущее – за смелыми. До встречи в эфир", – написала Панченко.