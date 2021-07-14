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14 июля, 2021
 
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Повалий выступит на курируемом Лукашенко "Славянском базаре". Ведущей фестиваля стала украинская журналистка Диана Панченко

Повалий выступит в Беларуси 15 июля
Повалий выступит в Беларуси 15 июля
Фото: tpovaliyofficial / Instagram

Украинская певица Таисия Повалий выступит на международном песенном конкурсе "Славянский базар в Витебске", который будет проводится под патронатом Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

На афише фестиваля говорится, что певица выступит на мероприятии 15 июля. Украину на мероприятии будет представлять певица Рената Штифель, отмечается на сайте "Славянского базара". Повалий и Штифель – единственные украинские певицы, которые, согласно афише, будут выступать в Витебске. Артистки в сетях не комментируют свое участие на фестивале.

Ведущей песенного конкурса стала украинская журналистка, ведущая канала "Перший Незалежний" Диана Панченко. На своей странице в Facebook 14 июля она сообщила, что считает участие в фестивале честью для себя.

"Удостоена чести открывать фестиваль в качестве ведущей вместе с коллегами из России и РБ. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики. Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блистала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не вправе давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесет пользы ни нам, ни белорусам. И да, несмотря ни на что, на сцену выйдут украинские конкурсанты. И украинские артисты. Будущее – за смелыми. До встречи в эфир", – написала Панченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960005930817679&id=100004248730374

Контекст:

Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар" проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Он проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. 

Ранее украинские ведущие Андрей Доманский и Тимур Мирошниченко отказались вести это мероприятие.

Политический кризис в Беларуси начался после выборов президента в 2020 году. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября 2020 года Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признало ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Таисия Повалий, скандал, певица, Славянский базар
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