Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
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Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Астафьева: Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией"?!
Астафьева: Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией"?!
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица Даша Астафьева назвала расходным материалом украинских артистов, которые замалчивают нападение РФ на Украину и продолжают жить и работать в стране-агрессоре. Об этом она заявила в передаче ЖВЛ, которая 30 апреля вышла на канале "1+1", комментируя выступление во время войны в Кремле своей коллеги, замалчивающей нападение РФ на Украину, певицы Таисии Повалий.

"Оставаясь там, они навсегда остаются врагами. Врагами для каждого из нас! Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией"?! Они не имеют права жить, эти люди. Я не говорю об этой гнилой трухе вроде Тимоти, [Николая] Баскова, [Яне] Рудковской – это для меня вообще нечисть. Они и в мирное время для меня были нечистью. Но я не могу понять как наши соотечественники... Вот Тая Повалий. Я еще когда-то на нее говорила мама. Мне так стыдно, что они остаются жить там, что они молчат. Это не артисты. Это даже не люди. Это расходный материал, ими просто пользуются", – сказала артистка.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.

Теги: Таисия Повалий, война России против Украины, Даша Астафьева
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