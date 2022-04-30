  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал

Астафьева: Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией"?! Фото: da_astafieva / Instagram

"Оставаясь там, они навсегда остаются врагами. Врагами для каждого из нас! Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией"?! Они не имеют права жить, эти люди. Я не говорю об этой гнилой трухе вроде Тимоти, [Николая] Баскова, [Яне] Рудковской – это для меня вообще нечисть. Они и в мирное время для меня были нечистью. Но я не могу понять как наши соотечественники... Вот Тая Повалий. Я еще когда-то на нее говорила мама. Мне так стыдно, что они остаются жить там, что они молчат. Это не артисты. Это даже не люди. Это расходный материал, ими просто пользуются", – сказала артистка.

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Видео: ЖВЛ / YouTube