  "Она поддерживает ту власть, значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны

"Это не гражданка Украина, потому что она против Украины. Она против своего народа. Если она выступает там. поддерживает ту власть, значит, она за убийство украинцев. Ну какая она гражданка Украины? Ну приезжай сюда, пусть тебя тоже расстреляют", – сказала Федишин.

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Контекст:

Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

В марте 2022 года комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" ряда артистов, в числе которых была указана и Повалий.

16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину.