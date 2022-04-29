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29 апреля, 2022
 
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Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта

 
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Федишин: Кто хочет выезжайте десятой дорогой, в объезд
Федишин: Кто хочет – выезжайте десятой дорогой, в объезд 
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин в передаче "Зірковий шлях", которая 28 апреля вышла в эфире канала "Украина", заявила, что мечтает о бетонной стене на границей со страной-агрессором РФ.

"Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы не было ни единого контрольно-пропускного пункта. Кто хочет – выезжайте десятой дорогой, в объезд через-какие-то там страны, чтобы попасть в РФ", – сказала Федишин. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным. 

В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта "Маска" на канале "Украина".

Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, воспитывают двух сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).

Федишин после нападения РФ на Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками и переселенцами.

Теги: граница, война России против Украины, Ирина Федишин
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