Бульвар Шоубиз
 
09 апреля, 2022
 
Новости

"Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Федишин: Как же больно, как же это несправедливо, как это жестоко. Тысячи невинных украинцев замучены, расстреляны, изнасилованы дети. Как это возможно в современном мире?
Федишин: Как же больно, как же это несправедливо, как это жестоко. Тысячи невинных украинцев замучены, расстреляны, изнасилованы дети. Как это возможно в современном мире?
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица и волонтер Ирина Федишин 9 апреля на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Розстріляна весна", которую посвятила убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи Киевской области.

"Как же больно, как же это несправедливо, как это жестоко. Тысячи невинных украинцев замучены, расстреляны, изнасилованы дети. Как это возможно в современном мире? Почему никто не может ничего сделать, чтобы остановить этого кровожадного тирана? Рашисты насилуют детей на глазах у родителей, насилуют женщин на глазах у детей, расстреливают и пытают! В чем виноваты тысячи невинно убитых людей? Вина одна, и эта вина в том, что украинцы! Это террор! Это геноцид украинского народа", – анонсировала песню артистка.

Федишин призналась, что, записывая песню, все время плакала.

"Потому что по-другому невозможно. Но если хочется – плачьте, со слезами выходит боль. А потом снова собираемся духом и боремся дальше! Боремся за свою Родину! И никто ее у нас не отнимет! Я точно знаю, что мы сможем, мы выстоим, мы победим, мы построим нашу Украину. Украинский народ несокрушимый! Горжусь вами, мои украинцы! Нас ждет светлое будущее. Держимся", – призвала артистка.

Певица также обратилась ко всему миру: "Вы это видите, вы это знаете! Не уставайте! Нужно больше вашей поддержки, чтобы остановить этого тирана. Иначе этот психически больной человек со своим войском, позволяющим себе так безжалостно убивать, если они не понесут ответственность за эти зверства, они не остановятся на Украине, они пойдут дальше".

ВИДЕО
Видео: Ірина Федишин (Офіційний канал) / YouTube
Теги: Буча, война России против Украины, певица, Ирина Федишин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS