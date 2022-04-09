  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео

Федишин: Как же больно, как же это несправедливо, как это жестоко. Тысячи невинных украинцев замучены, расстреляны, изнасилованы дети. Как это возможно в современном мире? Фото: irynafedyshyn / Instagram

"Как же больно, как же это несправедливо, как это жестоко. Тысячи невинных украинцев замучены, расстреляны, изнасилованы дети. Как это возможно в современном мире? Почему никто не может ничего сделать, чтобы остановить этого кровожадного тирана? Рашисты насилуют детей на глазах у родителей, насилуют женщин на глазах у детей, расстреливают и пытают! В чем виноваты тысячи невинно убитых людей? Вина одна, и эта вина в том, что украинцы! Это террор! Это геноцид украинского народа", – анонсировала песню артистка.

Федишин призналась, что, записывая песню, все время плакала.

"Потому что по-другому невозможно. Но если хочется – плачьте, со слезами выходит боль. А потом снова собираемся духом и боремся дальше! Боремся за свою Родину! И никто ее у нас не отнимет! Я точно знаю, что мы сможем, мы выстоим, мы победим, мы построим нашу Украину. Украинский народ несокрушимый! Горжусь вами, мои украинцы! Нас ждет светлое будущее. Держимся", – призвала артистка.

Певица также обратилась ко всему миру: "Вы это видите, вы это знаете! Не уставайте! Нужно больше вашей поддержки, чтобы остановить этого тирана. Иначе этот психически больной человек со своим войском, позволяющим себе так безжалостно убивать, если они не понесут ответственность за эти зверства, они не остановятся на Украине, они пойдут дальше".

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