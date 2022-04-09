  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину

"Я в Англии живу уже третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я настолько сильно хочу вернуться в Украину, как и каждый украинец, который покинул свой дом. Мне пока что есть куда возвращаться. Но когда я об этом думаю, слезы наворачиваются на глаза, потому что хочется домой", – сказала артистка.

По словам ведущей, она планировала приехать в Украину в начале марта, но ее планы разрушила война.

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Видео: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube