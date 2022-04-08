Бульвар Шоубиз
 
08 апреля, 2022
 
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Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни

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Влада Седан женам и матерям российских оккупантов: Как, бл...дь, с этим демоном, с этим дьяволом ты планируешь дальше жить? С награбленным всем этим, которое с ребенка сняли?
Влада Седан – женам и матерям российских оккупантов: Как, бл...дь, с этим демоном, с этим дьяволом ты планируешь дальше жить? С награбленным всем этим, которое с ребенка сняли?
Фото: Vlada Zinchenko / Instagram

Супруга украинского футболиста Александра Зинченко, ведущая Влада Седан 6 апреля в эфире YouTube-канала "Канали Футбол 1,2,3" рассказала, что ее близкие в настоящее время находятся в Виннице.

"Не хочу гневить Бога, к счастью, моя семья в относительной безопасности. Мои родные и близкие все живы и здоровы, но я не представляю, что происходит с теми людьми, которые потеряли детей, родителей, дома. Кто-то, возможно, потерял смысл жизни", – отметила ведущая. 

Она рассказала, что ее отец, который работает судмедэкспертом, предлагал свою помощь в процессе идентификации убитых российскими оккупантами в Буче Киевской области мирных жителей. 

"У меня папа – судмедэксперт. Он связывался с председателем судебно-медицинского бюро Киевской области и предлагал помощь –  потому что это специфика папиной работы. Сейчас работы очень много, которая связана с установлением погибших. Очень многих не могут идентифицировать. Это просто страх, что там происходит. Тела, которые по три недели просто среди улиц лежали, – сейчас эксперты берут генетический материал, чтобы просто установить личность", –  сказала она. 

Влада Седан также обратилась к матерям и женам российских оккупантов, которые грабили и убивали мирных жителей в Буче: "Как, бл...дь, с этим демоном, с этим дьяволом ты планируешь дальше жить? С награбленным всем этим, которое с ребенка сняли?"

ВИДЕО
Видео: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Влада и Александр Зинченко вместе с дочерью проживают в Великобритании. Футболист с первых дней войны выступил с осуждением российской агрессии и выразил поддержку Украине.

6 апреля Влада Седан заявила, что "продолжать стучаться к русскому народу нет никакого смысла".

Теги: Александр Зинченко, Буча, война России против Украины, Влада Седан
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