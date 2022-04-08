  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни

Влада Седан – женам и матерям российских оккупантов: Как, бл...дь, с этим демоном, с этим дьяволом ты планируешь дальше жить? С награбленным всем этим, которое с ребенка сняли? Фото: Vlada Zinchenko / Instagram

"Не хочу гневить Бога, к счастью, моя семья в относительной безопасности. Мои родные и близкие все живы и здоровы, но я не представляю, что происходит с теми людьми, которые потеряли детей, родителей, дома. Кто-то, возможно, потерял смысл жизни", – отметила ведущая.

Она рассказала, что ее отец, который работает судмедэкспертом, предлагал свою помощь в процессе идентификации убитых российскими оккупантами в Буче Киевской области мирных жителей.

"У меня папа – судмедэксперт. Он связывался с председателем судебно-медицинского бюро Киевской области и предлагал помощь – потому что это специфика папиной работы. Сейчас работы очень много, которая связана с установлением погибших. Очень многих не могут идентифицировать. Это просто страх, что там происходит. Тела, которые по три недели просто среди улиц лежали, – сейчас эксперты берут генетический материал, чтобы просто установить личность", – сказала она.

Влада Седан также обратилась к матерям и женам российских оккупантов, которые грабили и убивали мирных жителей в Буче: "Как, бл...дь, с этим демоном, с этим дьяволом ты планируешь дальше жить? С награбленным всем этим, которое с ребенка сняли?"

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