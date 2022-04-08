  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским

"Он – очень близкий для меня человек. Он очень коротко мне отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь отправлять ему разные мемы, мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки появилась на его лице. Я не могу сказать, что не ожидала от него такой силы духа, потому что я его знаю. Знаю, как он реагировал на любые кризисы. Я его знаю, иначе не могло быть. Я знала, что он такой. Я горжусь им, и Еленой, и всей семьей. Мне кажется, что сейчас тот уникальный момент в жизни нашей страны, когда народ и власть – это люди. Это не они и мы, а это все мы, когда единение такого уровня, какого не было исторически никогда. Это залог победы также, – сказала Кравец. – Мне даже страшно представить, если бы это был не он".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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