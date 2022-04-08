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08 апреля, 2022
 
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"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским

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Кравец призналась, что гордится президентом Зеленским
Кравец призналась, что гордится президентом Зеленским
Скриншот: Зірковий шлях / YouTube

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец в интервью передаче "Зірковий шлях", которая 7 апреля вышла на канале "Украина", призналась, что во время войны поддерживает связь с украинским президентом Владимиром Зеленским, которого знает с юности и который является ее другом.

"Он – очень близкий для меня человек. Он очень коротко мне отвечает, но я так благодарна ему за эти ответы. Я пытаюсь отправлять ему разные мемы, мне так хочется, чтобы хотя бы тень улыбки появилась на его лице. Я не могу сказать, что не ожидала от него такой силы духа, потому что я его знаю. Знаю, как он реагировал на любые кризисы. Я его знаю, иначе не могло быть. Я знала, что он такой. Я горжусь им, и Еленой, и всей семьей. Мне кажется, что сейчас тот уникальный момент в жизни нашей страны, когда народ и власть  это люди. Это не они и мы, а это все мы, когда единение такого уровня, какого не было исторически никогда. Это залог победы также, – сказала Кравец. – Мне даже страшно представить, если бы это был не он".

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в Кривом Роге. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95".

Актриса замужем за Сергеем Кравцом. Раньше он был исполнительным продюсером студии "Квартал 95", а сейчас является продюсером ShootGroup Production. Пара вместе с 1997 года, но официально оформила отношения в 2002-м. В семье трое детей: дочь Мария (2003) и двойняшки Иван и Екатерина (2016).

Елена Кравец вместе с детьми после нападения РФ на Украину сперва переехала в западную часть Украины, а в начале марта – за границу.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: война России против Украины, студия Квартал 95, Елена Кравец
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