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21 декабря, 2021
 
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"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским

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Кравец о Зеленском: Мне так хочется, чтобы ему было легче. Я верю в него очень
Кравец о Зеленском: Мне так хочется, чтобы ему было легче. Я верю в него очень
Фото: lennykravets / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец редко видится со своим кумом, бывшим коллегой по проекту, а сейчас украинским президентом Владимиром Зеленским. В последний раз они встречались во время концерта, посвященного Дню Независимости Украины. Об этом артистка рассказала в интервью, которое 21 декабря вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Да, мы кумовья, но мы очень редко видимся. Как мы шутим: "Вова нашел себе нормальную работу". Ну потому что так все время было: "Найдите нормальную работу. Сколько можно заниматься этой свистопляской?" Мы стали значительно реже видеться. Конечно, с 2019 года все сильно изменилось. Было бы странно, если бы нет", – рассказала она.

Актриса отметила, что не следит за политикой.

"Я слежу, как Вова выглядит. Смотрю, как он – напряженное ли лицо", – отметила Кравец.

"Он изменился?" – уточнила Ефросинина.

"Когда мы последний раз виделись на День Независимости, что-то такое происходит – ты понимаешь, что все уже не так, как прежде, но в то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что, несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которой он столкнулся, и какие-то наверняка новые знания, которые не были ему открыты до того, как он собирался возглавить страну (думаю, там много разных потрясений), он остался для меня Вовой. Не Владимиром Александровичем. И я этому очень рада", – призналась Кравец.

Актриса призналась, что изредка может отправлять Зеленскому сообщения, если надо поздравить с праздником или высказаться о его выступлении.

"Мне кажется, что надо его оставить в покое от лишней эсэмэски. Мне так хочется, чтобы ему было легче. Я верю в него очень", – резюмировала она.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Елена Кравец (до замужества – Маляшенко) родилась в 1977 году в городе Кривой Рог. С 2000 года является актрисой студии "Квартал 95", руководителем которого до избрания президентом Украины (2019) был Владимир Зеленский.

Теги: Владимир Зеленский, семья, студия Квартал 95, Елена Кравец
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