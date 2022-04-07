Ким: Не вижу пути быстрого окончания войны в Украине

"Я не военный аналитик, но я не вижу пути быстрого решения проблемы, чтобы война закончилась в ближайшей перспективе, кроме как смена власти в России", – сказал Ким.

По мнению главы региона, президент РФ Владимир Путин в Украине будет проверять "красные линии" для Запада.

"Я думаю, что Путин будет проверять Запад, насколько далеко он может зайти. И проверять он это будет не на словах, а на деле, надеясь, что Запад более интеллигентный, будет колебаться, пытаться разговаривать. Ну как в драке будет пытаться упрашивать: "Не деритесь, парни! Зачем вы деретесь?" И он будет продолжать, чтобы понять границу, через которую ему переступать не стоит", – считает Ким.

Гордон напомнил, что через месяц будет 9 Мая – "сакральная дата" для россиян. Он отметил, что россиянам нечем хвастаться сейчас, поэтому они хвастаются прошлым, и спросил, сможет ли Путин 9 мая продемонстрировать россиянам какие-то успехи в Украине.

"Конечно. Дело в том, что Северная Корея смонтировала ролик к чемпионату мира по футболу, где они гол забили и выиграли чемпионат. Показали – и вся Северная Корея уверена, что они в каком-то году выиграли чемпионат мира (в 2014 году некоторые СМИ, ссылаясь на опубликованный в YouTube сюжет, сообщили, что северокорейское телевидение якобы рассказало о выходе своей команды в финальный этап чемпионата мира по футболу. На самом деле, как написало издание TJ, этот ролик был подделкой. – "ГОРДОН"). Путин по-любому что-то покажет своей аудитории. Он не дурак, он прекрасно понимает, на какую аудиторию это будет рассчитано. Он же не нам это будет показывать", – сказал Ким.



Журналист спросил, какова вероятность, что российским оккупантам удастся захватить еще некоторые регионы Украины, в частности Донбасс и город Харьков.

"Сложный вопрос. Это уравнение с тремя неизвестными. На это будут влиять решения нашего лидера, решения Путина, решения и действия наших западных друзей. Это будет зависеть и от настроения наших людей – устанут они к этому моменту или нет, может, разозлятся из-за какого-то события... Сложно сказать на самом деле, как это будет", – отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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