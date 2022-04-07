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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким: Не вижу пути быстрого окончания войны в Украине

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Ким: Путин будет проверять Запад, насколько далеко он может зайти
Ким: Путин будет проверять Запад, насколько далеко он может зайти
Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація / Facebook

Глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким считает, что война России против Украины не закончится быстро. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я не военный аналитик, но я не вижу пути быстрого решения проблемы, чтобы война закончилась в ближайшей перспективе, кроме как смена власти в России", – сказал Ким.

По мнению главы региона, президент РФ Владимир Путин в Украине будет проверять "красные линии" для Запада. 

"Я думаю, что Путин будет проверять Запад, насколько далеко он может зайти. И проверять он это будет не на словах, а на деле, надеясь, что Запад более интеллигентный, будет колебаться, пытаться разговаривать. Ну как в драке будет пытаться упрашивать: "Не деритесь, парни! Зачем вы деретесь?" И он будет продолжать, чтобы понять границу, через которую ему переступать не стоит", – считает Ким. 

Гордон напомнил, что через месяц будет 9 Мая  "сакральная дата" для россиян. Он отметил, что россиянам нечем хвастаться сейчас, поэтому они хвастаются прошлым, и спросил, сможет ли Путин 9 мая продемонстрировать россиянам какие-то успехи в Украине.

"Конечно. Дело в том, что Северная Корея смонтировала ролик к чемпионату мира по футболу, где они гол забили и выиграли чемпионат. Показали  и вся Северная Корея уверена, что они в каком-то году выиграли чемпионат мира (в 2014 году некоторые СМИ, ссылаясь на опубликованный в YouTube сюжет, сообщили, что северокорейское телевидение якобы рассказало о выходе своей команды в финальный этап чемпионата мира по футболу. На самом деле, как написало издание TJ, этот ролик был подделкой "ГОРДОН"). Путин по-любому что-то покажет своей аудитории. Он не дурак, он прекрасно понимает, на какую аудиторию это будет рассчитано. Он же не нам это будет показывать", – сказал Ким. 

Журналист спросил, какова вероятность, что российским оккупантам удастся захватить еще некоторые регионы Украины, в частности Донбасс и город Харьков. 

"Сложный вопрос. Это уравнение с тремя неизвестными. На это будут влиять решения нашего лидера, решения Путина, решения и действия наших западных друзей. Это будет зависеть и от настроения наших людей  устанут они к этому моменту или нет, может, разозлятся из-за какого-то события... Сложно сказать на самом деле, как это будет", – отметил Ким. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня 43-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной об окончании военных действий. Но, по данным СМИ, Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".

Президент Украины Владимир Зеленский призывает президента РФ Владимира Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются сторонами конфликта. Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи.

Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким".

Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Харьков, война, Донбасс, российская агрессия, война России против Украины, Виталий Ким
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