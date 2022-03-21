"Надо ехать в Россию и президенту навалять". Кравец рассказала о разговоре с пятилетним сыном

"Ваня все почувствовал очень быстро. Я сначала пыталась найти слова, объясняла, почему мы ночуем вне дома, почему переезжаем. А потом он сказал: "Мама, а там в Киеве взрывы? Это на нас Россия напала?" Я признаюсь, что даже немного задрожала... Сын говорит: "Так надо нам не сюда ехать, а в Россию. И там им все сказать в глаза и президенту навалять". То есть они все понимают. Катя больше закрывается от этой информации, видит нас всех – и ей уже хорошо. Но они очень хотят домой, как и мы все. И я их заверяю, что мы скоро вернемся, все будем вместе и будет много работы в Киеве, нужно будет восстанавливать наш город и страну", – рассказала Кравец.

Актриса сообщила, что сейчас озвучивает мини-ролики и сказки в онлайн-школе "Паляниця". Она разъясняет детям военные реалии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)