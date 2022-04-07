  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!

"Все, что я могу сказать на русском языке, чтобы как можно большее количество людей меня услышало: идите на х..й! И извиняться за эти слова я не буду", – сказала она.
После этих слов жена Зинченко перешла на украинский язык. Ведущая отметила, что если ее дочь однажды увидит это видео и спросит, почему ее мать была несдержанной в выражениях, то она покажет ей фото убитых российскими оккупантами мирных жителей Ирпеня и Бучи в Киевской области.
"Продолжать стучаться к русскому народу нет никакого смысла. Я лучше подойду и головой об стену трижды ударюсь – пользы будет больше. Там, к сожалению, не к кому стучаться. Может, на колени перед ними встать? Не буду этого делать!" – подчеркнула она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Влада и Александр Зинченко вместе с дочерью проживают в Великобритании. Футболист с первых дней войны выступил с осуждением российской агрессии и выразил поддержку Украине.