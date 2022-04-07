  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!

Влада Седан: Продолжать стучаться к русскому народу нет никакого смысла. Я лучше подойду и головой об стену трижды ударюсь – пользы будет больше Фото: Vlada Zinchenko / Instagram

"Все, что я могу сказать на русском языке, чтобы как можно большее количество людей меня услышало: идите на х..й! И извиняться за эти слова я не буду", – сказала она.

После этих слов жена Зинченко перешла на украинский язык. Ведущая отметила, что если ее дочь однажды увидит это видео и спросит, почему ее мать была несдержанной в выражениях, то она покажет ей фото убитых российскими оккупантами мирных жителей Ирпеня и Бучи в Киевской области.

"Продолжать стучаться к русскому народу нет никакого смысла. Я лучше подойду и головой об стену трижды ударюсь – пользы будет больше. Там, к сожалению, не к кому стучаться. Может, на колени перед ними встать? Не буду этого делать!" – подчеркнула она.

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Видео: Канали Футбол 1,2,3 / YouTube

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