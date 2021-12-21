  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко

Зинченко и Влада Седан поженились весной 2020 года, а летом 2021-го у них родилась дочь Ева Фото: v.lada_sedan / Instagram

По словам 26-летней супруги Зинченко, на тот момент они с мужем находились на отдыхе в США, а не в Великобритании, где проживают.

"У Александра был очень сложный сезон. У нас не было возможности поехать куда-то в отпуск. Если бы мы поехали условно в Эмираты, я могла бы родить в любой момент, и мы решили, что поедем в США. Там было и море, и климат", – рассказала Влада Седан.

Она призналась, что после родов получила от мужа в подарок бриллиантовое колье, но пока ни разу его не надевала.

На вопрос ведущей передачи Кати Осадчей, кто им с мужем помогает ухаживать за ребенком в Великобритании, Влада Седан отметила, что у них есть няня.

"Она из Эстонии, но хорошо знает английский язык, у нее стаж работы в Лондоне в разных британских семьях – 12 лет. Мы ею очень довольны", – призналась она.

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Видео: Світське життя / YouTube