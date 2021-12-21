  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко

По словам 26-летней супруги Зинченко, на тот момент они с мужем находились на отдыхе в США, а не в Великобритании, где проживают.
"У Александра был очень сложный сезон. У нас не было возможности поехать куда-то в отпуск. Если бы мы поехали условно в Эмираты, я могла бы родить в любой момент, и мы решили, что поедем в США. Там было и море, и климат", – рассказала Влада Седан.
Она призналась, что после родов получила от мужа в подарок бриллиантовое колье, но пока ни разу его не надевала.
На вопрос ведущей передачи Кати Осадчей, кто им с мужем помогает ухаживать за ребенком в Великобритании, Влада Седан отметила, что у них есть няня.
"Она из Эстонии, но хорошо знает английский язык, у нее стаж работы в Лондоне в разных британских семьях – 12 лет. Мы ею очень довольны", – призналась она.
Влада Седан и Зинченко расписались в марте 2020 года.
В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.