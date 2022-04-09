Селин Дион призвала мировых лидеров оказать помощь украинским беженцам

"Я поддерживаю Украину и обращаюсь ко всем мировым лидерам: мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо. Ответить на призыв всем: активистам, адвокатам, волонтерам, которые работали, чтобы поддерживать беженцев из Украины и всего мира. Завтра вы должны решить, как вы поддержите людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, свою страну, любимых. Пожалуйста, поддерживайте этих беженцев везде и окажите им посильную финансовую помощь. Спасибо", – заявила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ce * line Dion (@celinedion)

Война России против Украины. Главное (обновляется)