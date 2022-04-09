Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину

"Любимая, я уехал на работу. Он начал войну", – после этих слов рано утром моя жизнь изменилась навсегда. На "до" и "после" войны. Сейчас трудно подобрать слова, чтобы описать весь спектр эмоций, переживаний и всего, что бурлит в моем сердце и разрывает его на куски. Возможно, скоро, после победы, можно будет немного выдохнуть, овладеть собой, сосредоточиться и собрать мысли вместе, чтобы описать их, но точно не сейчас", – рассказала Зорий.

По словам жены министра обороны, сейчас ее муж работает семь дней в неделю без выходных.

"Как и все правительство, как и все наши защитники и защитницы. Как и все мы. Потому что это война, – подытожила она. – Я восхищаюсь стойкостью своего мужа, его взвешенностью, сконцентрированностью, его патриотизмом и профессионализмом. Правда. Я получаю огромное количество писем от людей со словами благодарности и поддержки Алексею".

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