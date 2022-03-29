С NLAW в руках. Украинский художник изобразил на одной картине Залужного и Резникова

Художник Кривонос, изобразив вместе министра и главнокомандующего, поблагодарил ВСУ за защиту
Фото: Резніков Олексій / Facebook, Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook
Украинский художник Дмитрий Кривонос 29 марта разместил в Facebook свою новую картину, на которой изобразил с NLAW в руках министра обороны Украины Алексея Резникова вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
"Спасибо ВСУ! Залужный и Резников. Общее дело вдохновляет. Верю в победу", – написал Кривонос.
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