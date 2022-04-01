"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео

"Петь для наших ВСУ – это очень волнующие и незабываемые эмоции! Даже на видео заметно, какие у нас сильные и мужественные защитники. Слава Украине! Героям слава!" – подписала ролик артистка.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Федишин и Хмара не впервые выступают перед украинскими защитниками. Также творческий тандем пел для украинцев, которые вынуждены были покинуть обстреливаемые или оккупированные российскими войсками мирные украинские города.