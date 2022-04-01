"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео

Федишин: Петь для наших ВСУ – это очень волнующие и незабываемые эмоции! Фото: irynafedyshyn / Instagram

"Петь для наших ВСУ – это очень волнующие и незабываемые эмоции! Даже на видео заметно, какие у нас сильные и мужественные защитники. Слава Украине! Героям слава!" – подписала ролик артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин * Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Война России против Украины. Главное (обновляется)