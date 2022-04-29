  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями

"Такие люди не могут быть гражданами Украины, потому что мы сегодня поняли, как важно иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны. Из-за таких предателей у нас сегодня в стране проблемы: они сеяли тут "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской культуры, а это важно. Россияне всегда делали свои премии, а наши артисты туда носились за теми премиями, потому что здесь им не хватало, тем самым сея "русский мир" в Украине. А россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбировали нашим людям мозги культурой, а потом заезжают сюда танками, ракетами и снарядами", – сказала певица.
Артистка подчеркнула, что ей противно слушать песни на русском языке.
"Я не могу теперь слушать русскоязычную музыку. Это реальное чувство отвращения", – подытожила Федишин.
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Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным.
В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта "Маска" на канале "Украина".
Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, воспитывают двух сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).
Федишин после нападения РФ на Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками и переселенцами.