Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями

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Федишин: Мы сегодня поняли, как важно иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны
Федишин: Мы сегодня поняли, как важно иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны
Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин в передаче "Зірковий шлях", которая 28 апреля вышла в эфире канала "Украина", заявила, что украинские артисты, которые замалчивают российскую агрессию против Украины, а также продолжают жить и работать в стране-агрессоре, не могут быть гражданами Украины.

"Такие люди не могут быть гражданами Украины, потому что мы сегодня поняли, как важно иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны. Из-за таких предателей у нас сегодня в стране проблемы: они сеяли тут "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской культуры, а это важно. Россияне всегда делали свои премии, а наши артисты туда носились за теми премиями, потому что здесь им не хватало, тем самым сея "русский мир" в Украине. А россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбировали нашим людям мозги культурой, а потом заезжают сюда танками, ракетами и снарядами", – сказала певица.

Артистка подчеркнула, что ей противно слушать песни на русском языке.

"Я не могу теперь слушать русскоязычную музыку. Это реальное чувство отвращения", – подытожила Федишин.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Федишин родилась в 1987 году во Львове в семье музыканта Петра Федишина. Отец певицы, инженер по образованию, работал музыкантом и был против музыкальной карьеры дочери. Он мечтал, чтобы дочь стала шахматисткой, считая труд певицы очень сложным. 

В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров. В 2021 году певица стала участницей проекта "Маска" на канале "Украина".

Федишин и ее муж, продюсер Виталий Човнык, воспитывают двух сыновей – Юрия (2011) и Олега (2015).

Федишин после нападения РФ на Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками и переселенцами.

Теги: война России против Украины, Ирина Федишин
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