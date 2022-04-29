  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями

Федишин: Мы сегодня поняли, как важно иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны Фото: irynafedyshyn / Instagram

"Такие люди не могут быть гражданами Украины, потому что мы сегодня поняли, как важно иметь гражданскую позицию и быть патриотом своей страны. Из-за таких предателей у нас сегодня в стране проблемы: они сеяли тут "русский мир", пели русскоязычные песни, мало делали для украинской культуры, а это важно. Россияне всегда делали свои премии, а наши артисты туда носились за теми премиями, потому что здесь им не хватало, тем самым сея "русский мир" в Украине. А россияне знали, что культура – это важно. Они сначала зомбировали нашим людям мозги культурой, а потом заезжают сюда танками, ракетами и снарядами", – сказала певица.

Артистка подчеркнула, что ей противно слушать песни на русском языке.

"Я не могу теперь слушать русскоязычную музыку. Это реальное чувство отвращения", – подытожила Федишин.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube



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