Зеленский: Россия снова принесла в Европу зло тотальной войны, это историческая ответственность РФ

"В европейских столицах главная тема – это та цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также цена для России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа", – сказал он.

Президент Украины выразил уверенность, что в Москве это также сейчас главная тема.

"Там могут изображать в пропаганде что угодно. Пусть. И делать какие-либо политические заявления. Но реальность не изменить. Реальность нуждается в мире. А единственным виновником того, что мир был разрушен, есть и останется российское государство. Это историческая ответственность для России", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)