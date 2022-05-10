Зеленский: Россия снова принесла в Европу зло тотальной войны, это историческая ответственность РФ

"В европейских столицах главная тема – это та цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также цена для России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа", – сказал он.
Президент Украины выразил уверенность, что в Москве это также сейчас главная тема.
"Там могут изображать в пропаганде что угодно. Пусть. И делать какие-либо политические заявления. Но реальность не изменить. Реальность нуждается в мире. А единственным виновником того, что мир был разрушен, есть и останется российское государство. Это историческая ответственность для России", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину ночью 24 февраля. Официально в Москве это называют "спецоперацией", а ее целью – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
По данным Генштаба ВСУ, на 9 мая в Украине было уничтожено около 25,65 тыс. российских военных, тысячи единиц бронетехники, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.
В связи с агрессией против Украины международное сообщество ввело против России жесткие санкции, их постоянно расширяют.