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"Не отдадим ни клочка своей истории". Зеленский в День Победы на Крещатике заявил, что украинцы никому не позволят аннексировать победу над нацизмом

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Враг мечтал, что в Украине откажутся отмечать победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс, отметил Зеленский
Враг мечтал, что в Украине откажутся отмечать победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинцы гордятся своими предками, которые в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. Об этом 9 мая в видеообращении с Крещатика в Киеве по случаю Дня Победы заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Запись видеообращения опубликована в Facebook Офиса президента, текст речи обнародован на сайте президента Украины.  

"Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории... Никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", – сказал Зеленский.

По его словам, враг мечтал, что в Украине откажутся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом – "чтобы слово "денацификация" получило шанс".

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли тяжелый и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов из всей Украины, но названные мной города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов со своей земли", – отметил глава государства.

В День победы над нацизмом украинцы сражаются за новую победу в войне против РФ – "путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим", добавил Зеленский.

"Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не напрасной. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим, – подчеркнул президент Украины. – Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Потому что был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/544839687255654/

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украинские города, пережившие страшную нацистскую оккупацию, что "80 лет мало, чтобы о ней забыть", после вторжения РФ, которое началось 24 февраля, получили вторую дату оккупации в истории, заявлял в видеообращении 8 мая Зеленский. Глава государства отметил, что в Украине "устроили кровавую реконструкцию нацизма".

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