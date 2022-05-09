"Не отдадим ни клочка своей истории". Зеленский в День Победы на Крещатике заявил, что украинцы никому не позволят аннексировать победу над нацизмом

Запись видеообращения опубликована в Facebook Офиса президента, текст речи обнародован на сайте президента Украины.

"Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории... Никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", – сказал Зеленский.

По его словам, враг мечтал, что в Украине откажутся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом – "чтобы слово "денацификация" получило шанс".

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли тяжелый и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов из всей Украины, но названные мной города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов со своей земли", – отметил глава государства.

В День победы над нацизмом украинцы сражаются за новую победу в войне против РФ – "путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим", добавил Зеленский.

"Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не напрасной. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим, – подчеркнул президент Украины. – Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Потому что был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного".